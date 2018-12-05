كوفاسيتش يعتزم عدم العودة إلى ريال مدريد

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يعتزم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد، المعار لتشيلسي الإنجليزي، عدم العودة إلى الفريق الملكي، بعد نهاية مدة إعارته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كوفا سيتش سينتقل إلى توتنهام، حال رفض تشيلسي التعاقد معه بشكل دائم.

يذكر أن اللاعب الكرواتي انتقل إلى تشيلسي الصيف الماضي، بعقد إعارة، بعد تمرده على إدارة ريال مدريد بسب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، قبل أيام إن ريال مدريد يريد استعادة كوفاسيتش الصيف المقبل، والإبقاء عليه في الفريق الأول بالنادي.

وأكد الموقع أنه في حال إصرار كوفاسيتش، البالغ من العمر 24 عامًا، على الرحيل مثل ما فعل الصيف الماضي، “فإنه سيتم بيعه في مزاد لمن يدفع مبلغًا أكبر، خاصة أن هناك عددًا من الأندية مهتمة به، سواء في إيطاليا أو إنجلترا.

وشارك كوفاسيتش في 17 مباراة مع تشيلسي الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بواقع 1056 دقيقة، صنع فيها هدفًا وحيدًا.

اقرأ أيضا:

تعرف على أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2018 (صور وفيديو)