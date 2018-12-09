ريال مدريد ينتزع فوزاً صعباً على هويسكا
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
انتزع ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة وصعبة، بعد فوزه على مضيفه هويسكا، بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
وسجل النجم الوايلزي غاريث بايل الهدف الوحيد لريال مدريد في الدقيقة الثامنة بتسديدة صاروخية، مستغلًا كرة عرضية من ألفارو أودريوزولا.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى ست وعشرين نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر برشلونة.
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