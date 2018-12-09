ريال مدريد ينتزع فوزاً صعباً على هويسكا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتزع ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة وصعبة، بعد فوزه على مضيفه هويسكا، بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ‏اليوم الأحد، على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.‏

وسجل النجم الوايلزي غاريث بايل الهدف الوحيد لريال مدريد في الدقيقة الثامنة بتسديدة صاروخية، مستغلًا كرة عرضية من ‏ألفارو أودريوزولا.‏

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى ست وعشرين نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر برشلونة.‏

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