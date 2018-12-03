مدرب ليفربول يعتذر عن سلوكه بمباراة إيفرتون

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعترف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأنه لم يستطع السيطرة على نفسه بعدما أحرز لاعب فريقه ديفوك أوريغي هدف الفوز القاتل في مرمى إيفرتون، مساء الأحد، في إطار المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب كلوب، عن اعتذاره بعد اتهامه بأنه بالغ باحتفاله بهدف الفوز، حين ركض بسرعة إلى داخل المستطيل الأخضر واحتضن حارس مرماه، أليسون بيكر، قبل أن يعود راكضا إلى دكة البدلاء، وذلك في وقت لم تكن المباراة قد انتهت.

وبعيد انتهاء المباراة، قال كلوب:" يجب أن اعتذر عن الركض. اعتذرت فورا لماركو (سيلفا) مدرب إيفرتون. لا أريد أن أظهر بصورة تحتقر الآخرين"، مضيفا" لم أستطع التحكم في نفسي".

وكانت مباراة "ديربي ميرسيسايد" الشهيرة بمدينة ليفربول قد تجاوزت الدقيقة الـ90 بالتعادل السلبي، في حين بدا أن لاعبي "الريدز" جميعهم قد تحولوا إلى الهجوم في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

لكن البلجيكي أوريغي (23 عاما) استطاع حسم المباراة، عبر ضربة رأسية، مستغلا تسديدة أصابت القائم وعجز حارس إيفرتون عن التعامل معها.

وبهذا الانتصار قلص ليفربول صاحب المركز الثاني، الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى نقطتين

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