أبرز 4 لقطات رياضية أحدثت ضجّة في العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد عالم الكرة المستديرة في العام 2018، الكثير من الأحداث الرياضية البارزة، والتي تضمنت الكثير من الأمور الملفتة، والتي ترسخت في ذهن الجمهور.

ولذلك، إليكم أبرز 4 لقطات رياضية أحدثت ضجة في العام 2018:

- في مونديال روسيا 2018، اشتهر نيمار "بسقوطه" المستمر على أرضية الملعب

- اللاعبة المخضرمة سيرينا وليامز توبّخ حكم مباراة نهائي أمريكا المفتوحة لكرة المضرب (التنس)، وذلك بعدما فازت عليها لاعبة التنس اليابانية ناعومي أوساكا البالغة من العمر 20 عاماً. وبسبب ذلك، تم تغريم وليامز مبلغ وقدره 17 ألف دولار لاتهامها الحكم بالكذب.

- لحظة احتكاك راموس مع محمد صلاح وسقوطه أرضاً

- ركلة جزاء للنادي الملكي "ريال مدريد" في الدقيقة 93 من مبارته التي جمعته مع يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أى إلى خسارة الفريق الأخير. وعقب المباراة، صرح جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس قائلاً: "إن أي حكم لديه من الخزي لاحتساب ركلة جزاء مثل هذه في الدقيقة 93 فهو ليس إنساناً، ولكنه حيوان، لافتقاده لأي إحساس".

مصدر الصورة: تويتر

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