بعد 5 سنوات على إصابته.. عائلة مايكل شوماخر تخرج عن صمتها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد رولف شوماخر، والد "الأسطورة" السائق الألماني مايكل شوماخر، أنّ "الحالة الصحية للأخير تحسنت في السنوات الأخيرة، بعدما تعرّض لحادث أثناء ممارسته رياضة التزلج في ميريبل بتاريخ 29 كانون الأول/سبتمبر 2013".

وفي حديثٍ خاص لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طمأن رولف جمهور مايكل أنّ "صحة ولده إلى تحسن، وهو ليس مسمراً في السرير أو طريح الفراش، كما أنه يتنفس بشكل طبيعي ولا يعيش أو يتنفس بواسطة الأنابيب". وكانت عائلة "البارون الأحمر" وطوال مدة علاجه وحتّى الآن، رفضت الإفصاح عن أي معلومات مهمة عن حالة بطل العالم للفورمولا1 7 مرات، لكن والده رولف وضع حد للشائعات.

إلى ذلك، فقد لفتت "ديلي ميل" إلى أن "كلفة الرعاية الطبية والعلاجية اليوميّة الّتي يخضع لها سائق "فيراري" سابقاً في منزله في غلاند، في سويسرا، تصل إلى 56 ألف يورو أسبوعياً، أي حوالي 3 ملايين يورو سنوياً". وكانت العائلة قرّرت أن يتلقى السائق علاجه في منزله وليس في مستشفى أو في مقر بالقرب من المنزل، كي يكون قريباً منها. وفي 3 كانون الثاني/يناير المقبل، يحتفي "الأسطورة" شوماخر بعيد مولده الـ50.

مصدر الصورة: Auto-Bild.ro

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