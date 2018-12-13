إليكم أسعار تذاكر سباق الفورمولا إي في الرياض

أخبار الآن | الرياض- السعودية (متابعات)

تتراوح أسعار التذاكر ما بين 395 ريالًا سعوديًّا و 1000 ريال، وتنقسم التذاكر إلى عدة فئات وفقًا للخدمات التي ستحصل عليها كل فئة:

- تذكرة غراند ستاند

تبلغ قيمتها 395 ريالًا سعوديًّا، وتشمل يوم السباق فقط، وحضور حفلين موسيقيين لديفيد جويتا، وون ريبابليك في 15 ديسمبر.

- تذكرة غراند ستاند الضيافة المحلية

تبلغ قيمة التذكرة 950 ريالًا سعوديًّا، وتشمل حضور السباق على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة لحضور حفلات موسيقية متعددة مثلا لعمرو دياب، وإنريكي ايجلاسيز، ووجيسون ديرولو، وبلاك إيد بيس، وديفيد جويتا، وون ريبابليك.

- تذكرة الضيافة الفاخرة (إي موشن)

تسمح لصاحبها أن يحضر جميع الحفلات الموسيقية على مدى ثلاثة أيام وحضور السباق في مكان مميز، بالإضافة لرحلة سياحية وتبلغ قيمة هذه التذكرة 1000 ريال.

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