الدرعية تطلق سباق السعودية للفورمولا إي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ينطلق اليوم الخميس في الدرعية في السعوديّة سباق سيارات الفورمولا إي ، هذا السباق الكبير والمنتظر الذي يستمر حتى 15 ديسمبر، يستعد فيه السائقون من 11 فريقاً للتنافس في 13 سباقا، وتضم مجموعة المشاركين كوكبةً من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، والذين سيواجهون معاً تحديات عدة في حلبات مألوفة وجديدة في الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2).

وسيُتاح للمشجعين والجماهير من حاملي التذاكر فرصة حصريّة للدخول إلى كامل أنحاء موقع استضافة السباق في مدينة الدرعيّة، وذلك بما يشمل حضور جميع الأحداث والفعاليات الترفيهيّة والحفلات الموسيقية المذهلة، بالإضافة إلى زيارة قرية ’أليانز إي فيليدج‘ التي تمتد على مساحة 180 ألف متر مربع. علاوةً على ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بالكثير من التجارب الترفيهية المجانية ضمن عدة مناطق أخرى مثل، القرية الثقافية، ومنطقة الترفيه العائلية، ومنافذ التجزئة، والمطاعم والمقاهي.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج سباقات الفورمولا إي والترفيه والموسيقى الدولية والأنشطة الثقافية في تمام الساعة 4 بعد الظهر من يوم الخميس 13 ديسمبر والذي سيُقام في مختلف أنحاء مدينة الدرعيّة التاريخيّة المُدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وصولاً إلى الضواحي الواقعة على مشارف العاصمة الرياض.

وفي ضوء التوقعات بتوافد آلاف الزوار إلى الدرعية، حرصت اللجنة المنظمة على تسهيل وصولهم من خلال شبكة من خدمات النقل المنتظمة على متن الحافلات للحد من الازدحام المروري وتوفير وسائط نقل بديلة مستدامة بما ينسجم مع رسالة السباق.

معلومات عن فعاليات المهرجان:

تجربة تسوق فريدة من نوعها

في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، تعتزم علامة التسوق المرموقة ’هارفي نيكلز‘ افتتاح 5 من متاجرها المؤقتة أمام الزوار خلال فعاليات سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية 2018 وسيقدم أحد هذه المتاجر تشكيلة من أعمال المصممين المحليين، بينما يتخصص المتجر الثاني بالأزياء العصرية وتشكيلات أزياء المصممين. وبدوره، يستعرض المتجر الثالث تشكيلةً من ألبسة الأطفال، وينفرد الرابع بالألبسة الرجالية، بينما يقدم المتجر الخامس مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل.

رحلة في التاريخ

بالتوازي مع إدراج مدينة الدرعية ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وانطلاقاً من كونها العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية، تعتزم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية “مسك الخيرية” إنشاء نفقٍ تاريخي فريد يستعرض تاريخ ومآثر المملكة العربية السعودية.

أروع التجارب الترفيهية المبتكرة ضمن قرية الفورمولا إي (إي فيليج)

تُجسد قرية الفورمولا إي منطقة المشجعين خلال فعالية فورمولا إي في الدرعية، والتي من المقرر أن تحتضن مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتميزة، انطلاقاً من مراسم حفل المنصة، وليس انتهاءً بجلسات التوقيع التذكارية من قبل السائقين أنفسهم. وإلى جانب احتوائها شاشات عملاقة لنقل مجريات السباق مباشرةً، تضم قرية الفورمولا إي العديد من أجهزة الواقع الافتراضي والمُعزز التي تضمن تجارب ترفيهية رائعة.

أجمل التجارب الثقافية

تتيح المنطقة الثقافية للزوار الفرصة لاستكشاف الإرث الثقافي العريق للمملكة العربية السعودية، إلى جانب نواحي الإبداع الموسيقي والفنون المعاصرة. حيث يمكن للزوار التعرف عن كثب على الأزياء التقليدية في المملكة، والاطلاع على فن رواية القصة العربي الأصيل، جنباً إلى جنب مع التعرف على كيفية صنع القهوة العربية التقليدية، وتجربة فن الرسم بالحنة على اليدين. وبالإضافة لذلك، تحتضن المنطقة الثقافية لفيفاً من أبرز الموسيقيين والفنانين، إلى جانب تشكيلة من أروع المنحوتات والمعارض الفنية، والتي توفر للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف المكنونات الثقافية الفريدة التي تحتضنها المملكة.

فعاليات ترفيهية لكافة أفراد العائلة

توفر المنطقة الترفيهية للعائلات والأطفال إمكانية الاستمتاع بالنزهات في أحضان الأشجار الوارفة التي تزخر بأجمل أنواع الطيور والفراشات، وذلك ضمن أجواء الموسيقى السعودية التقليدية التي تنبعث من آلات العود والقانون والربابة.

زيارة السوق

ستحتضن مدينة الدرعية سوقاً شعبيةً متميزة، تضم مجموعة واسعة من الباعة الذين يقدمون منتجاتهم الفريدة، إلى جانب العديد من الحرفيين ممن سيستعرضون مهاراتهم الفنية أمام الزوار، والتي تتنوع من صنع المجوهرات وفن التطريز التقليدي، وصولاً إلى المصوغات الفضية، والنجارة، والرحى الحجرية التقليدية. كما سيحظى زوار السوق بفرصة مميزة لركوب الإبل، إلى جانب مشاهدة الممثلين ذوي الأزياء التقليدية، والذين يستحضرون تجسيد أجواء السوق التاريخية.

مطعم ’شبابيك‘ يحط الرحال في الدرعية

يُعد مطعم ’شبابيك‘ اللبناني واحداً من الوجهات الأكثر شعبية وإقبالاً ضمن مشهد المطاعم في مدينة جدة. وسيعمل ’شبابيك‘ خلال سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية على تقديم خدمات المطعم بأسلوب جديد كلياً بما يلائم أذواق عشاق السباقات.

أشهى المأكولات اليابانية من لندن إلى الدرعية

سيقدم مطعم ’نوزومي‘ الياباني الشهير والحائز على جوائز أروع تجارب الطعام الفريدة والمميزة من منطقة ’نايتس بريدج‘ في لندن إلى قلب منطقة السباقات، حيث سيعمل فرع المطعم في العاصمة الرياض على توفير منصة مأكولات متنقلة تقدم أشهى المأكولات اليابانية العصرية ضمن موقع الفعالية.

أشهى الأطباق الإيطالية وسط أجواء تمزج بين العراقة والحداثة

سيرحب مطعم ’شيبرياني الرياض‘، الوجهة الشهيرة بتقديم أشهى المأكولات الإيطالية، بضيوفه ضمن مطعمه المبتكر والجديد كلياً، والذي جرى تصميمه بشكل خاص لفعاليات سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية.

أشهى المأكولات وأروع عروض الليزر الترفيهية

سيحظى جميع زوار المطاعم المؤقتة المتميزة (التي تفتح أبوابها من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 12 منتصف الليل) بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أروع العروض البصرية الليزرية، والتي ستقام ضمن حي الطريف التاريخي، ما سيضفي مزيداً من اللمسات الترفيهية على تجربة المأكولات.

أقصى مستويات النشاط والحيوية خلال تجارب التسوق

ستضمن عروض المأكولات والمشروبات المميزة التي تنطوي عليها فعاليات سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية للزوار المحافظة على نشاطاتهم وحماستهم خلال استكشافهم لتشكيلة المتاجر الواسعة المتوافرة.

ساعات طويلة من المرح والنشاطات المتنوعة

تذكرتكم تتيح لكم فرصة الاستمتاع بعدد من الفعاليات والأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة طيلة النهار. الحدث يفتح أبوابه للجمهور نهار الخميس 13 ديسمبر من الساعة 4 عصرا، ونهار الجمعة 14 ديسمبر من الساعة 2 ظهرا ويوم السباق 15 ديسمبر من الساعة 10 صباحا.

مصدر الصورة : sport360

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