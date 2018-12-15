العين الإماراتي يتغلب على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق العين الإماراتي إنجازا تاريخيا، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.

وضرب العين موعدا في المربع الذهبي، الثلاثاء، مع ريفر بليت الأرجنتيني المتوج قبل أيام بلقب "كوبا ليبرتادوريس"، بعد تغلبه على مواطنه بوكا جونيورز.

وفي اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، تقدم صاحب الأرض مبكرا عبر محمد أحمد في الدقيقة 2، ثم عزز النجم المصري حسين الشحات تقدم "الزعيم" في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني استغل العين المساحات الشاسعة في دفاع الترجي المفتوح، نتيجة اندفاع بطل أفريقيا للهجوم بهدف تعويض الهدفين.

وسمحت الثغرات الكبيرة في خط الترجي الخلفي، لبندر الأحبابي بتسجيل الهدف الثالث للعين في الدقيقة 60.

وفي وقت سابق من السبت، حجز كاشيما أنتلرز الياباني مقعده في نصف النهائي، بعدما قلب تأخره أمام غوادالاخارا المكسيكي وفاز عليه 3-2.

وستكون أمام بطل آسيا مهمة ثأرية صعبة أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، في نصف النهائي الثاني، الأربعاء، في أبوظبي.

وكان كاشيما التقى ريال مدريد في نهائي نسخة 2016 في يوكوهاما، وخسر أمامه بصعوبة 2-4 بعد التمديد، بثلاثية لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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