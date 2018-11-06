كرة الدراجة.. عندما تلتقي كرة القدم بالدراجات النارية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

يشهد عالم الرياضة حول العالم الكثير من الرياضات المختلفة, منها الشعبية و منها التي تعتبر مجرد هواية و لا يتابعها العديد من الجماهير.

في مجال كرة القدم هناك الكثير من الطرق للعبها، لكن هذه الطريقة تعتبر الأكثر جرأة، حيث تقدم لعبة "كرة الدراجة" مزجا بين رياضة كرة القدم نفسها و رياضة الدراجات النارية.

إنها كرة القدم على دراجة نارية حيث يتعين على اللاعبين اللعب بالكرة وقيادة دراجة نارية في نفس الوقت.

تشكل هذه اللعبة خطرا على اللاعبين إذ يتعين على اللاعب التركيز على قيادة الدراجة النارية و في نفس الوقت التنسيق مع اللاعبين و رمي الكرة.

تتطلب هذه الرياضة قوة بدنية كبيرة و يتم استعمال كرة أكبر حجما.

على خلاف بقية اللاعبين فإن حارس المرمى هو اللاعب الوحيد الذي لا يستعمل الدراجة النارية للتصدي للكرة.

أما قواعد اللعبة فإنها مماثلة للتي يتم اعتمادها في مباريات كرة القدم التقليدية.

بدأ هذه اللعبة لأول مرة كرياضة رسمية في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين في فرنسا.

لتصبح بعد ذلك رياضة تجذب جمهورا كبيرا خصوصا وقد تم إدراج هذه الرياضة في دورة Goodwill للألعاب. و أصبحت تتنافس على كأسها العالمي مجموعة من الدول.

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