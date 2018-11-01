برشلونة يتجاوز كولتورال ليونيسا بصعوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغلب برشلونة على كولتورال ليونيسا، بهدف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين بدور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع الفرنسي البديل، كليمنت لينغليه، عند الدقيقة 91، بعد أن ارتقى لعرضية زميله ومواطنه عثمان ديمبلي، ليسجل الهدف الوحيد عن طريق رأسية كانت أسرع من الحارس، وكان يأمل أنصار ليونيسا أن يلعب الفريقان لقاء الإياب في "كامب نو" في الخامس من ديسمبر المقبل، متعادلين، إلا أن هدف لينغليه حال دون حدوث ذلك.

ويستضيف برشلونة ليونيسا في مباراة الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل، ويحتاج رفاق ميسي للفوز أو التعادل، لضمان التأهل إلى دور الـ16 والمنافسة على لقبهم.

وفي مباراة أخرى، فاز خيتافي 2-1 على مستضيفه قرطبة، وتغلب ريال بلد الوليد 2-1 خارج أرضه على مايوركا.

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