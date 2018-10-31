رونالدو يرشح صلاح لمنافسته على الكرة الذهبية ويتجاهل ميسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

اختار "كريستيانو رونالدو" نجم اليوفنتوس 5 منافسين له على "الكرة الذهبية" هذا العام، منهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وتجاهل "ليونيل ميسي" نجم برشلونة مؤكدًا أن الجائزة ليست احتكارا لأى لاعب كل عام.

صرح رونالدو لمجلة "فرنس فوتبول" الفرنسية، بأنه يمكننا القول إن المنافسين هم صلاح، مودريتش، جريزمان، فاران ومبابي خاصة بعد تحقيقة اللقب المونديالي، لكن يجب الانتظار لعشرة سنوات أخرى لنرى ماذا سيفعلون في عالم الساحرة المستديرة كما فعلت أنا وميسي".

وأضاف "الدون" لقد قلت أكثر من مرة ليس من الضروري أن أفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة فالجائرة ليست احتكارا للاعب واحد"، بالتأكيد أنا أريد الفوز بها للمرة السادسة أنا أكذب إذا قلت عكس ذلك، فأنا أعمل للفوز بها وتسجيل الكثير من الأهداف، أعتقد أني استحقها.

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