تخطى ميسي ورونالدو.. محمد صلاح الـ4 عالمياً بالقيمة السوقية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

احتل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول الإنكليزي"، المرتبة الرابعة عالمياً، لناحية ترتيب القيمة السوقية حيث بلغت 173 مليون يورو، وذلك بحسب التقرير الدوري لموقع "CIES Football Observatory"، المتخصص في الدراسات والتحليلات الإحصائية الرياضية في سويسرا.

وتخطى صلاح العديد من أبرز لاعبي العالم، وعلى رأسهم "قطبي" الكرة العالمية في السنوات الـ10 الأخيرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكانت قيمة صلاح السوقية ارتفعت في تشرين الثاني الحالي عن تشرين الأول الماضي، وذلك بسحب تقديرات الموقع السويسري. ففي تشرين الأول، هبطت قيمة صلاح السوقية قرابة 3 ملايين يورو عن أيلول، لتصل إلى 171.6 مليون يورو، قبل أن ترتفع مجدداً في تشرين الثاني بقيمة 1.4 مليون يورو.

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