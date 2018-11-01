تشيلسي يرافق أرسنال وتوتنهام لربع النهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تأهل فريق أرسنال وتشلسي وتوتنهام الأربعاء الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة أندية كرة القدم الإنكليزية المحترفة، فيما خرج كريستال بالاس من الدور الرابع بخسارته 0-1 أمام ضيفه ميدلزبره من الدرجة الأولى.

في الدور الرابع، فاز أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي (خسر المام مانشستر سيتي صفر-3) على ضيفه بلاكبول من الدرجة الثالثة (الرابعة عملياً) 2-1 على استاد الإمارات.

وافتتح قائد منتخب سويسرا ومدافع يوفنتوس الإيطالي سابقا ستيفان ليشتشتاينر التسجيل لأرسنال اثر تمريرة من الفرنسي ماتيو قندوزي (33).

وفي الشوط الثاني، عزز اميل سميث-راو تقدم صاحب الأرض بالهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (50).

وتلقى أرسنال ضربة مؤلمة بخروج قندوزي بالصفراء الثانية (56)، فتمكن بلاكبول من تقليص الفارق عبر الأيرلندي بودي اوكونور من ضربة رأس اثر ركنية وكرة بينية من جوردان طومسون (66).

وتعادلت الصفوف بطرد مسجل هدف بلاكبول بالحمراء مباشرة (84)، لكن أرسنال لم يحسن استغلال الوضع الجديد في الدقائق الأخيرة لتبقى النتيجة على حالها.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تغلب تشلسي بصعود كبيرة على دربي كاونتي من الدرجة الأولى الذي يتولى تدريبه قائده السابق فرانك لامبارد، 3-2.

وسجل فيكايو توموري (5 خطأ في مرمى فريقه) هدف تشلسي، وجاك ماريوت (9) هدف دربي كاونتي بعد أن انهى في الشباك هجمة معاكسة قادها زميله طوم هادلستون.

وتقدم تشلسي مجددا بالنيران الصديقة بعد أن سجل ريتشارد كيو خطأ في مرمى فريقه (21) قبل أن يعيد مارتن واغورن الأمور الى نقطة الصفر باداركه التعال الثاني اثر تمريرة من مايسون ماونت (27).

وأنهى الإسباني فرانسيسك فابريغاس الشوط الأول بهدف ثالث لتشلسي مستفيدا من تمريرة الإيطالي دافيدي تساباكوستا (41).

وخسر وست هام يونايتد امام توتنهام هوتسبر 1-3.

وتقدم توتنهام بهدفين نظيفين للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (16 و54) قبل أن يقلص الإسباني لوكاس بيريز الفارق (71).

لكن فرحة أصحاب الأرض بعودة الأمل لم تدم سوى أربع دقائق اذ تمكن الإسباني الآخر فرناندو يورنتي من تسجيل الهدف الثالث للضيوف (75).

وأقصى ميدلزبره (درجة أولى) ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله لويس وينغ (45+3)

وتختتم مباريات هذا الدور الخميس بلقاء البطل مانشستر سيتي مع فولهام، في حين تأجلت مباراة ليستر سيتي مع ساوثمبتون بعد مصرع مالك النادي الأول في حادث تحطم مروحيته السبت الماضي.

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