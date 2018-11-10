أحلى لحظات فوز الترجي التونسي.. في صور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فرحة عارمة سادت ملعب رادس الرياضي بعد التحاق الترجي التونسي، بقافلة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الشهر المقبل في أبو ظبي بدولة الإمارات

وفاز الترجي، على الأهلي المصري، بثلاثية دون رد ،الجمعة، على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر في الذهاب 3 ـ 1.

وأصبح الترجي، خامس الأندية المتأهلة لهذه النسخة من مونديال الأندية؛ حيث سبقه كل من العين الإماراتي، الذي يمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

كما تأهل لنفس النسخة ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، جوادالاخارا المكسيكي بطل دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وويلينغتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

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