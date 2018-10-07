حبيب يهزم ماكجريجور فى مباراة مثيرة

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز المقاتل الروسي "حبيب نورماغدوف " على منافسه الأيرلندي "ماج ريجور" في نزال مثير على لقب بطولة الوزن الخفيف بإتحاد يو إف سي ، صباح السبت فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وانتهى النزال فى الجولة الرابعة حين فاز " حبيب " بحركة إستسلام ضد منافسه، واستمرت الإثارة حين إندلعت إشتباكات بين أعضاء فريقي كلا المقاتلين وسط تدخل الأمن للتفرقة بينهم.

واستمرت الإثارة لما بعد النزال حيث إشتبك أفراد فريق نورماغدوف مع طاقم فريق كونور ، ليتدخل الأمن ويحاول التفرقة بين الطرفين فى مشهد نادراً ما يحدث داخل قفص رياضة الفنون القتالية المختلطة ، ليرفض رئيس الإتحاد دانى وايت إعطاء المقاتل الفائز " حبيب " لحزام البطولة.

ولاقى ذلك النزال إهتماماً ومتابعة كبيرة بحكم شهرة ذلك المقاتلين ، وانهالت آلاف التعليقات عبر شبكات التواصل الإجتماعى أثناء وبعد النزال .

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