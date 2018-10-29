هاميلتون يقترب من الرقم القياسي لمايكل شوماخر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من كان ليوقف شوماخر عن نيل الجوائز واحتلال الصدارة.. لولا أن القدر تدخل ومنح من يريد السير على خطاه فرصة منافسته والإقتراب من الأرقام العالمية المسجلة باسمه وإن بعد جهد مستحيل.

فقد أحرز البريطاني لويس هاميلتون لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل سباقين من النهاية في سباق جائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد الذي فاز به ماكس فرستابن مع رد بول للعام الثاني على التوالي. وفقا لـ"يورو نيوز".

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واحتل هاميلتون سائق مرسيدس، الذي عادل رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو بخمسة ألقاب ولا يتفوق عليهما سوى الألماني مايكل شوماخر بسبعة ألقاب، المركز الرابع بينما جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثاني.

وكان هاميلتون البالغ عمره 33 عاما بحاجة لاحتلال المركز السابع فقط بحلبة هرمانوس رودريجيز لضمان اللقب بينما كان على فيتل صاحب أربعة ألقاب الفوز في المكسيك للحفاظ على آماله الضئيلة.

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