الشيخ محمد بن راشد يأمر بنقل المشجعين إلى الكويت بطائرة A380

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

امر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير طائرة A380 التابعة لطيران الامارات لنقل المشجعين مجاناً إلى الكويت

لمؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج يوم الجمعة 5 يناير 2018.

وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة لاحقاً.

أعلن ذلك الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلي نهائي بطولة خليجي 23 المقامة حالياً في دولة الكويت بعد تغلبه علي نظيره العراقي في مباراه مارثونية أنتهت بضربات الجزاء الترجيحية .

وتعادل الفريقين في المباراه سلبياً ثم ذهبا إلي الوقت الإضافي الذي إنتهي بالتعادل أيضا ووصلا إلي ضربات الجزاء أو كما يطلق عليها "ضربات المعاناه الترجيحيه " بنتيجة 4-2 لصالح المنتخب الإماراتي .

تألق نجوم منتخب الإمارات "عموري " رغم الإصابه التي تعرض لها في مباراة الكويت وكذلك حارس المنتخب الإماراتي "خالد عيسي "في المباراه المارثونية أمام المنتخب العراقي الذي كان لديه حظوظ أوفر في التأهل إلي النهائي حيث أن المنتخب العراقي يتمتع بخبرات لاعبيه ولديه محترفين في مختلف الدوريات ويتمتع لاعبوه بمهارات كبيره وأدي ذلك إلي صدمة في أوساط الجماهير العراقية التي كان لديها يقين بتأهل منتخبها إلي المباراه النهائية أمام المنتخب العماني

ويتقابل منتخب الإمارات مع نظيره العماني في المباراه النهائية يوم الجمعه الموافق 5-1-2018 في نهائي خليجي 23 ,وفي السايق ذاته وصل المنتخب العماني إلي المباراه النهائية بعد تغلبه علي نظيره البحريني بنتيجة 1-0 وجاء الهدف "بنيران صديقة "عن طريق أحد لاعبي المنتخب البحريني وأحرز الهدف في مرماه من إحدي الكرات العرضية .

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