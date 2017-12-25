ما قصة رفض "رونالدو" انتقال محمد صلاح الى صفوف "ريال مدريد"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو يرفض مقترحات ناديه ريال مدريد بالتعاقد مع عدد من النجوم فى يناير/كانون الأول المقبل، أبرزهم محمد صلاح.

وفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن المهاجم البرتغالى يدرك أن إدارة اللوس بلانكوس تريد التعاقد مع بديل مناسب لزميله "غاريث بيل"، خاصة مع الهزيمة الثقيلة الأخيرة أمام فريق برشلونة بثلاثة أهداف دون رد فى كلاسيكو الليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو طلب من إدارة ناديه ضم مواطنه جونزالو جيديس لاعب فالنسيا، ويعتبره بديلا مثاليا لجاريث بيل، معتبرا إياه فرصة مثالية لناديه، خاصة أنه لاعب صغير ولن يكلف النادى الكثير.

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ولفتت الصحيفة إلى أن رونالدو يفضل مواطنه على النجم المصرى محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي، وكذلك الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي. وكانت تقارير صحفية إنكليزية قد أشارت اليوم إلى رغبة محمد صلاح فى الانتقال إلى ريال مدريد، واللعب بجانب رونالدو.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 21 هدفًا فى مختلف المسابقات مع ليفربول، وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقى من BBC كما يعتبر أقوى المرشحين للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفريقيا، مع السنغالى ساديو مانى والجابونى بيير أوباميانغ.

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