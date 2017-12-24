"يوفنتوس" يواصل مطاردة المتصدر بفوز صعب على روما

أخبار الآن | تورينو - ايطاليا ( وكالات)



حققَ يوفنتوس فوزا مهما على ضيفهِ روما، بهدفٍ دونَ رد في قمةِ مبارياتِ الجولةِ الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في اللقاءِ الذي أقيمَ، مساءَ السبت، على ملعبِ "يوفنتوس أرينا"، ويَدينُ السيدة العجوز بهذا الفوز، إلى لاعبهِ المغربي المهدي بنعطية، الذي أحرزَ هدفَ اللقاءِ الوحيد في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده للنقطة الرابعة والاربعين في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 38 في المركز الرابع.



وسيطر يوفنتوس على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وكان بمقدوره تسجيل عدد كبير من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم ماريو ماندزوكيتش وجونزالو هيجواين.

وفي المقابل لعب روما بشكل دفاعي في أوقات كثيرة من المباراة لصد الطوفان الهجومي ليوفنتوس لكن رغم ذلك لاحت عدة فرص خطيرة للفريق لعل ابرزها انفراد كامل من اليساندرو فلورينزي قبل عشر دقائق من النهاية ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

كان بمقدور صاحب الأرض أن يتقدم بهدف بعد مضي خمس دقائق فقط بعدما انفرد الألماني سامي خضيرة بالمرمى تماما لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم، ولاحت فرصة خطيرة أخرى ليوفنتوس عندما ارسل بليز ماتويدي عرضية متقنة قابلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه لكن الكرة مرت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحارس اليسون، واهدر روما فرصتين محققتين في الدقائق الاخيرة ليخرج يوفنتوس فائزا بهدف بنعطية.

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