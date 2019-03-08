النرويج تُسجل أقل عدد من المواليد الجدد منذ القرن التاسع عشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وكالة الإحصاء النرويجية، مؤخرا، عن مشلكة تُعاني منها النرويج متمثلة بالخصوبة، وتُعد هذه المشكلة هي الأكبر منذ بدء الإحصاء في البلاد.



وفي التفاصيل، تُفيد الوكالة أنه تم تسجيل أقل عدد من المواليد الجدد، منذ أن بدأت الإحصاءات في القرن التاسع عشر، حيث اعترفت وزارة الأسرة بأن ذلك يمثل "مشكلة". فقد هبط عدد المواليد في النرويج من 56633 مولودا عام 2017 إلى 55120 طفلاً ولدوا في عام 2018، في البلد الإسكندنافي البالغ عدد سكانه 5.3 مليون نسمة.



و اعلن وزير الطفل والأسرة، كييل إنغولف روباستاد، لوكالة أنباء النرويج، أنه طلب من المعهد النرويجي للصحة العامة بحث سبب الانخفاض في عدد المواليد.

ومن جهته، قال إسبن أندرسن، من مؤسسة الإحصاء النرويجية، إن الانخفاض في عدد المواليد في البلاد لم يتوقف منذ العام 2009. وأضاف أندرسن أن "معدل الخصوبة الإجمالي انخفض من 2.5 طفل لكل امرأة في العام 1970 إلى 1.5 خلال العام الماضي".

مصدر الصور: albawabhnews

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