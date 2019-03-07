سناتورة أمريكية تتحدث عن اغتصابها.. في الجيش!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدلت السناتورة الجمهورية مارتا ماسكالي عن ولاية أريزونا (جنوب غرب) بشهادة خلال جلسة عقدتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ للاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية في صفوف الجيش. وأشارت ماسكالي خلال هذه الجلسة الى أن أحد رؤسائها في سلاح الجو اغتصبها حين كانت عسكرية، مشيرة إلى أنها لم تبلّغ عنه يومها لأنها لم تكن تثق بالنظام.

ولفتت ماسكالي التي أمضت 26 عاما في سلاح الجو حيث أصبحت أول امرأة تقود طائرة مقاتلة وأول امرأة تقود سرب مقاتلات، الى أن مكافحة الاعتداءات الجنسية في الجيش هي معركة ترتدي "طابعاً شخصياً للغاية" بالنسبة إليها.

وأضافت ماسكالي البالغة من العمر 52 "أنا أيضاً ناجية من اعتداء جنسي في الجيش لكنّني خلافاً لناجيات شجاعات عديدات لم أبلّغ عن تعرّضي لاعتداء جنسي".

وأوضحت أنها لم تبلّغ عن الاعتداء "لأنني لم أكن أثق بالنظام في ذلك الوقت".

وتابعت "ألوم نفسي. كنت أشعر بالخجل والارتباك. ظننت أنني قوية لكنني شعرت بالعجز"، من دون أن تكشف عن اسم الضابط الذي اغتصبها ولا عن الفترة التي حصلت فيها الجريمة.

وذكّرت بأنّها حين التحقت بمدرسة القوات الجوية في 1984 "كان الاعتداء والتحرّش الجنسي أمراً شائعاً، وكان الضحايا في معظم الأحيان يعانون بصمت".

وبحسب السناتورة فإن فضائح الاعتداء الجنسي كانت في حينه تتراكم في الجيش الذي كان "رده عليها غير كافٍ حقاً".

وأضافت "مثل العديد من الضحايا شعرت بأن النظام يغتصبني مرة ثانية".

ويُشار الى أن ماسكالي تقاعدت عام 2010 برتبة كولونيل.

مصدر الصور: newlebanon

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