تقرير رسمي: تزايد حالات اغتصاب الرجال في السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر المجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تقرير أشار فيه الى أن المزيد من الرجال أصبحوا يعانون من الاغتصاب، بينما ازدادت نسبة الشكاوى الواردة من ذكور في السنوات القليلة الماضية.

كما أشار التقرير الى أن عدد الرجال المتقدمين بشكاوى تعرضهم للاغتصاب في العام 2007، كان 143 رجلا، وارتفع هذا الرقم ليبلغ 559 رجلا في عام 2017. ولفتت السلطات الصحية في البلاد إلى أن استقبال حالات الاغتصاب في السنوات الماضية كان مقتصرا على النساء، لكنها استحدثت أقساما خاصة للرجال أيضا.

وتجدر الاشارة الى ان حالات اغتصاب النساء في السويد ليست أفضل حالاً اذ أن التلفزيون السويدي ذكر في تقرير له، في أغسطس 2018، أن إحصائيات الاغتصاب (للنساء) ارتفعت بنسبة 24% خلال العقد الماضي.

وصرحت الحكومة السويدية بأن النساء الشابات يواجهن مخاطر كبيرة، وأن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها. لكنها المرة الأولى التي يرصد فيها التقرير الأخير للمجلس القومي السويدي لمكافحة الجريمة تزايد معدلات اغتصاب الرجال.

مصدر الصور: eremnews

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