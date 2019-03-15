هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حادث نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

قتل 49 شخصا وأصيب آخرون بجروح خطيرة في مدينة كرايست تشيرش، جنوب نيوزيلندا، في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين خلال صلاة الجمعة. وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في وقت لاحق أن منفذ الهجوم "إرهابي متطرف يميني وعنيف"، واصفة الهجوم بأنه عمل إرهابي.

وقام أحد المهاجمين بتوثيق عملية إطلاق النار كاملة عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر التسجيل الدموي لقطات من السيارة التي كان يقودها وبجانبه أسلحة نارية، وأخذ المهاجم أحد الأسلحة وتوجه إلى المسجد حيث قام بإطلاق النار بشكل مباشر على المصلين. الا أن موقع فيسبوك عاد وقام بحذف هذه التسجيلات المصورة بعد وقت قصير.

هذه الحادثة المأساوية، دفعت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى التفاعل مع الأحداث، وانتشر هاشتاغات #حادث_نيوزيلندا_الارهابي و #نيوزيلندا على موقع تويتر حيث عبّر المغردون من خلال تفاعلهم الافتراضي عن استنكارهم لهذا الهجوم الارهابي وتضامنهم مع عوائل الضحايا والمصابين.

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