شاهد - العثور على 145 حوتا نافقا في نيوزيلندا.. والسبب؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( the gurdian )

نفقت عشرات الحيتان من نوع "الحوت الطيار"، بعد جنوحها على شاطئ جزيرة في نيوزيلندا، بينما قررت السلطات النيوزيلندية اللجوء إلى القتل الرحيم لما تبقى من الحيتان التي جنحت على الشاطئ بسبب الحالة السيئة التي كانت تعاني منها وصعوبة إعادتها إلى المياه في وقت مناسب.

و قالت السلطات، الاثنين، إن ما يصل إلى 145 حوتاً طياراً نفقت على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتاً بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغاً، السبت الماضي، من حملة تخييم في المنطقة.

وقال رين ليبينز مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة، إن قراراً اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظراً للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد.

وقال ليبينز "للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجدداً ضعيفة جداً".

وتابع، "على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع".

ونيوزيلندا بها أعلى معدلات من الحيتان التي تجنح في العالم على الرغم من أن السبب المحدد لها غير معروف.

غير أن بعض العلماء يعتقدون بأنه مرض يصيب الحيتان والبعض يقول ان سببه فقدان معرفة الاتجاهات لأسباب مجهولة. وفي سنة 1918 سجلت نيوزلندا اكبر عدد من الحيتان النافقة حيث قاربت اعدادها 1,000 حوت على سواحل جزيرة Chatham.

مصدر الصورة : الغارديان

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