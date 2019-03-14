ترامب يؤكد عدم استعجاله للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب )

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّه ليس "في عجلة من أمره" لإبرام اتّفاق تجاري مع الصين، مشدّداً على أنّه يريد "اتّفاقاً جيّداً" قبل كلّ شيء.

ويسعى كبار المفاوضين من الجانبين للتوصّل الى اتّفاق قبل يوم الجمعة المقبل، حيث سيتمّ على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينيّة تدخل إلى الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأمريكي، ما لم يتمّ التوصّل لاتّفاق.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "إذا لم يكُن (الاتّفاق) جيّداً، فلن نُبرم" اتّفاقاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ هناك "فرصاً جيّدة جدّاً" لتوصّل البلدين إلى اتّفاق.

وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيّين والصينيّين محادثات هاتفيّة الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية في المحادثات التجارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، فيما أعلن البيت الأبيض أنه لم يتمّ بعد تحديد موعد لقمّة بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وممثّل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي لمناقشة "مسائل رئيسيّة" متعلّقة بالتجارة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وناقش كبار المفاوضين أيضاً "الخطوات التالية" في محادثاتهم، وفق التقرير المقتضب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ويُثير النزاع التجاري بين الصين والولايات المتّحدة، والذي شهد تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توتراً في الأسواق منذ أشهر.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الإثنين أنّه لم يتمّ بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وكان ترامب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكان عقد قمة مع نظيره الصيني، ربما في منتجع مارالاغو للغولف في فلوريدا هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين.

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