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الصين تعين مسؤولاً أمنياً جديداً لشينجيانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الحكومة الصينية عينت مسؤولا سياسياً لمراقبة الأوضاع الأمنية في إقليم شينجيانغ

واوضحت الصحيفة أن المسؤول الجديد يدعى "وانغ جونغ تشنغ" ، وهو رئيس الحزب السابق لمدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.

من جانبها وصفت صحيفة واشنطن بوست وانغ، بأن المسؤول الصيني الجديد كان ضمن الكوادر القيادية التي نالت ثقة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في إطار حملة القمع الجدية التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد أقلية الإيغور المسلمة.

 

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