في عرض البحر.. نيزك يطال سفينة روسية في طريقها إلى كوريا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّى سقوط نيزكٍ إلى تضرّر السفينة الروسية "غودزون" أثناء توجهها إلى كوريا الجنوبية. وفي التفاصيل، بحسب وسائل إعلام عالمية، فإنّ "النيزك سقط بالقرب من السفينة في عرض البحر، ما أدى إلى وقوع انفجاراً في مقدمتها".

وبحسب متحدث باسم الشركة، فإنّ "أفراد طاقم السفينة عمدوا إلى إطفاء الحريق الذي شبّ في السفينة خلال 10 دقائق"، موضحاً أنّ "الأضرار طالت أيضاً الأسلاك الكهربائية وأجهزة الإرساء والخزانات".

وأكد المتحدث أنّ "السفينة ستخضع لعملية إصلاح بعد وصولها إلى كوريا الجنوبية مباشرة".

مصدر الصورة: تعبيرية Time Magazine

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