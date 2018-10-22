نيزك قمري في مزاد بالولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بيعت قطعة من نيزك قمري في صالة مزادات "آر آر" في مدينة بوسطن الأمريكية بأكثر من 600 ألف دولار، وتم اكتشاف النيزك ذوي الـ٦ قطع المتشابكة في شمال غربي أفريقيا العام الماضي، ويبلغ وزنه نحو 5 كيلوغرامات.

ويشكل النيزك لغزا محيرا للعلماء بهيئته وتركيبته، ويعرف باسم بواغابا أو لغز القمر، وعثر على النيزك في منطقة صحراوية نائية في موريتانيا، وتتميز قطع النيزك باللونين البني والأسود، وتجذب هذه الاكتشافات علماء الجيولوجيا.

وفي بداية المزاد كان سعر النيزك القمري 500 ألف دولار، إلا أنه بيع في نهاية المزاد مقابل 5.‏612 ألف دولار، ولم يتم التصريح عن هوية البائع والمشتري.

وقالت الصالة: "إن النيزك القمري سيذهب إلى مجمع تام تشوك باجودا في فيتنام".

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في صالة المزادات بوبي ليفينجستن لوكالة الأنباء الألمانية "إن العرض الفائز بالنيزك جاء من ممثل للمجمع الذي يقع في منطقة ها نام جنوبي فيتنام".

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