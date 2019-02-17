رسالة من ترامب لدول أوروبية بخصوص داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا أوروبية إلى استرداد مواطنيها الذين انضموا لداعش واعتقلوا في سوريا.

وحذر ترامب من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهم وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد ألا وهو إطلاق سراحهم.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر:" الولايات المتحدة تطلب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية الحليفة إلى استرداد أكثر من 800 عنصر من داعش، ألقينا القبض عليهم في سوريا، ومحاكمتهم."

مضيفا: "الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر بنسبة مئة في المئة على داعش"

وذكر المرصد أن نحو 40 ألف شخص فروا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الآن.

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