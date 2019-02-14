بومبيو: ندعوا للتعاون من جديد في الشرق الأوسط

أخبار الآن | وارسو - بولندا ( أ.ف.ب )

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى عهد جديد من التعاون في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط، وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الحياد.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة عند افتتاح مؤتمر وارسو: تسعى الولايات المتحدة لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا

وأكد على الحاجة إلى خطوات عملية لحل المشكلات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن ليس بإمكان أي دولة أن تقف على الحياد في معالجة التحديات في تلك المنطقة.

وسيبحث المؤتمر الحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد بومبيو أن تركيبة المؤتمر تعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب لجمع الدول المشاركة لحل أزمات المنطقة.

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