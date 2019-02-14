مستجدات الملف السوري على طاولة قمة سوتشي

أخبار الآن | سوتشي - روسيا ( وكالات )

تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستضافة القمة الثلاثية الرابعة بين زعماء تركيا وإيران وروسيا اليوم الخميس لبحث مستجدات القضية السورية وموضوعات مصيرية مختلفٍ عليها بين الأطراف، على رأسها العنف المتصاعد في إدلب وانسحاب القوات الأمريكية وتشكيل لجنة صياغة الدستور .

وعلى هامش الإجتماع سيَعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لقاءين منفصلين مع نظيريه التركي والإيراني في محاولة لإيجاد تقارب حول تلك المسائل الخلافية.

ففي إدلب تحمل روسيا مسؤولية تدهور الأوضاع لـ هيئة تحريرالشام ( النصرة سابقاً) ملوحة بهجوم خاطف، في حين ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من كارثة إنسانية.

فيما تأتي مسألة الانسحاب الأميركي لتعقد المشهد أكثر في منبج ومناطق سيطرة الأكراد. ففي حين تصر أنقرة على تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف وحدات الحماية الكردية، تعارض موسكو هذا التوجه وتطالب بتفعيل اتفاق أضنة.

أما تشكيل لجنة صياغة الدستور، فقد اصطدم بعقبة اقتراح النظام السوري إدراج عدة أسماء إلى القائمة الثالثة للجنة والمكوّنة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الأخرى، فيما تريد أنقرة ان تبقى متكافئة.



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