مؤتمر وارسو يضع طهران على المحك

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

انطلق في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لمناقشة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت واشنطن أعلنت أن اجتماع وارسو يأتي لوضع أسس تكوين تحالف، لوقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وبحث ملفات المنطقة.

عبّر العديد من مسؤولي النظام الإيراني عن قلقهم وغضبهم حيال القمة، التي ستعقد يومي 13 و14 فبراير المقبل، لأنها ستركز على "خطر الإرهاب الإيراني" في المنطقة

القمة التي يحضرها ممثلون عن 60 دولة تسعى واشنطن من خلالها إلى حشد المجتمع الدولي ضد سياسات نظام الملالي ودفع طهران للتصرف كدولة طبيعية، بغية خلق الاستقرار وتهيئة فرص السلام في الشرق الأوسط

القمة ستكون بمثابة رسالة إلى النظام الإيراني بأن يعمل على تغيير سلوكه العدائي تجاه المنطقة العربية، ويكف عن تدخّلاته السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

حيث يسعى المؤتمر لإنشاء تحالف واسع ضد إيران، ومن المرتقب أن يليه مؤتمر آخر يجمع المعارضة الإيرانية على طاولة واحدة في مارس أو أبريل المقبل.

من جهته.. أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن إطلاق تجمع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وراسو حول الشرق الأوسط، من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا

القمة ستطلق مجموعات وورش عمل متنقلة في عدة دول للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.

القمة ستناقش الأزمات الإقليمية وتداعياتها على المدنيين في الشرق الاوسط، وتطوير وانتشار الصواريخ والأمن الالكتروني والتهديدات المترتبة عليه في قطاع الطاقة ومكافحة التشدد والتمويل المشبوه.

القمة ستناقش أيضاً التجارة البحرية والأمن وتهديدات الجماعات التي تخوض حروباً بالوكالة في الشرق الأوسط.

من المقرر أن يرشح اجتماع وارسو تشكيل 6 لجان مختلفة تعنى بتنفيذ مقررات مؤتمر وارسو والعمل على تطبيق مقرراته.

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