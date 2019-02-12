ترامب: ثورة إيران 40 عاما من القمع والفساد والإرهاب

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين أن العقود الأربعة من حكم الثورة في ايران كانت 40 عاما من الفشل والفساد والقمع والارهاب.

وحسب التقويم الفارسي احتفلت ايران الاثنين بالذكرى الاربعين للثورة . وكتب ترامب في تغريدة "40 عاما من الفساد 40 عاما من القمع 40 عاما من الإرهاب".

واضاف أن "النظام الايراني لديه 40 عاما فقط من الفشل (...) الايرانيون الذين يعانون منذ فترة طويلة يستحقون مستقبلا اكثر اشراقا".

وكتب ترامب التغريدات ذاتها باللغة الفارسية. وكان مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون كتب في وقت سابق اليوم في تغريدة تعليقا على احتفال ايران بذكرى قيام الجمهورية الاسلامية "لقد مر 40 عامًا من الفشل".

واضاف "يعود إلى النظام الايراني تغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الايراني تحديد المسار الذي يجب ان تسير عليه بلاده". وتابع "إن الولايات المتحدة ستدعم رغبة الشعب الايراني وستكون وراءه لضمان إسماع صوته".

وتتهم الولايات المتحدة ايران بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط خصوصا عبر تقديمها الدعم العسكري للنظام في سوريا وحزب الله اللبناني. كما أن واشنطن ترفض حيازة ايران صواريخ بالستية.

وكانت ادارة ترامب انسحبت من الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بهدف منع ايران من التزود بقنبلة ذرية، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ العام 1980.

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