عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

 إيران تؤكد استمرارها في توسيع برنامجها الصاروخي

أخبار الآن | طهران - إيران - (د ب ا)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت 9 شباط / فبراير، أن بلاده ستواصل توسيع برنامجها الصاروخي بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.

وذكر الحرس الثوري في بيان بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية لعام 1979، إنه سيوسع البرنامج "وفقاً لاستراتيجيتنا الدفاعية العقلانية بالرغم من المطالب الشيطانية" للولايات المتحدة.

واضاف الحرس الثوري في البيان انه لن يفاوض حول برنامجه الصاروخي على الإطلاق.

ويخضع الحرس الثوري لقيادة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

 

اقرا: إيران تحذر أوروبا من إجبارها على تطوير مدى صواريخها

#إيران #نووي #اخبار عالمية #صواريخ

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    خدع مبتكرة لتحويل القلق إلى حماس تقول دراسة حديثة في مجلة علم النفس التجريبي، إن الإنسان وحده القادر على اختيار المشاعر التي يريدها، لذا هناك خدع بسيطة يمكنها أن تحول القلق إلى حماس..
  • ...
    أسباب توضح أهمية البقوليات أعلنت الأمم المتحدة يوم 10 شباط/فبراير  اليوم العالمي للبقول، حفاظاً على الزخم الإيجابي الذي يحيط بهذه البقول الصحية والمغذية الغنية بالبروتين
  • ...
    لماذا نحب الاستماع للأغاني الحزينة؟ يفضل البعض الإستماع  للأغانى والموسيقى الحزينة بشكل دائم، حتى الإحتفاظ ببعض أسطوانات الأغانى بالسيارة والمنزل، وقد أجريت دراسة حديثة في جامعة طوكيو للفنون

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...