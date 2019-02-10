إيران تؤكد استمرارها في توسيع برنامجها الصاروخي

أخبار الآن | طهران - إيران - (د ب ا)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت 9 شباط / فبراير، أن بلاده ستواصل توسيع برنامجها الصاروخي بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.

وذكر الحرس الثوري في بيان بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية لعام 1979، إنه سيوسع البرنامج "وفقاً لاستراتيجيتنا الدفاعية العقلانية بالرغم من المطالب الشيطانية" للولايات المتحدة.

واضاف الحرس الثوري في البيان انه لن يفاوض حول برنامجه الصاروخي على الإطلاق.

ويخضع الحرس الثوري لقيادة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

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