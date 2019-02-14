إيران توعد برد يتجاوز حدودها على استهداف الحرس الثوري

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

أكد قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني إن رد إيران على الهجوم الانتحاري الذي أودي بحياة 27 جنديا في منطقة جنوب شرقي البلاد لن يقتصر على حدود إيران.

وفي رد فعل على الهجوم الذي وقع في منطقة بلوشستان، نقلت وكالة أنباء فارس عن القائد علي فدوي أن رد إيران في الدفاع لن يقتصر على حدود إيران، بل سيكون رد الحرس الثوري حازما للغاية مثلما كان من قبل.

هذا وكانت قد أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني، على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرقي البلاد.

ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران "ستنتقم من منفذي الهجوم". ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قاسمي قوله، إن "الجيش والمخابرات سينتقمان".

يأتي الهجوم في بلوشستان بعد هجوم آخر تعرض له الحرس الثوري الإيراني في 22/9/2018 استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز وتبناه تنظيم داعش.

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