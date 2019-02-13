قتل 41 شخصا في هجوم انتحاري على الحرس الثوري الإيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني والذي أوقع 41 شخصاً وجرح آخرين. هذا وأشارت الأنباء إلى أن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرقي البلاد، مستهدفا حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري.

ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن طهران "ستنتقم من منفذي الهجوم". ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قاسمي قوله، إن "الجيش والمخابرات سينتقمان".



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