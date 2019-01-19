الفراشات.. أحدث ضحايا جدار ترامب مع المكسيك

أخبار الآن| تكساس - أمريكا (أ ف ب)

اكثر من 200 نوع من الفراشات في مدينة ميشن في ولاية تكساس الأمريكية معرضة لأن تصبح صحراءَ جدباء في حال نُـُفِذ مشروع الجدار الفاصل بين الأراضي المكسيكية والأمريكية ،

ومن المقرر أن تدلي مديرة مركز ٍ يُعنى بالفراشات بشهادة أمام نواب ديمقراطيين أعضاء في لجنة برلمانية معنيةٍ بالموارد الطبيعية لحضّ السياسيين على فعل شيء أمام الخطر الذي يلوح من بعيد.

في مدينة ميشن في ولاية تكساس الأمريكية يبدو أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي إلى إنشاء جدار حدودي كبير وجميل فاصل مع المكسيك منعاً لتسلل المهاجرين يسير على الخطى المرسومة، لكن يبدو أيضاً أن أضراره ستصيب الأنواع الحية خصوصا الفراشات.

وأثمرت جهود المركز إحصاء 200 نوع من الفراشات فيه، وفي الربيع والخريف يمكن مشاهدة "80 نوعاً إلى مائة في يوم واحد"، حسب جويرا.

ويقول لويسانو جويرا، أحد مؤسسي المركز "من قبل.. كان هذا المكان حقلاً للبصل، لكننا أعدناه إلى حالته الأولى، وأنشأنا موطناً للفراشات، وبذلك صار المكان جاذباً لأنواع أخرى من الحيوانات أيضاً".

ومن بين هذه الأنواع الفراشات الملكية البرتقالية والسوداء، وفراشات الآلام، وفي جوار الوادي القريب المحاذي للمكسيك تعيش أنواع حية مثل السلاحف.

ومن المنتظر أن يبدأ بناء الجزء من الجدار في هذه المنطقة آخر فبراير/شباط، واحتجت رايت لدى النواب على عدم التزام الحكومة بقوانين كثيرة تضمن حماية البيئة.

وقالت رايت إن الجدار والأضواء الكاشفة "ستؤدي إلى اضطراب الأنشطة الحيوية المتصلة بالليل والنهار لدى الحيوانات والنبات، وحذّرت من أن تتحول المنطقة من جنة بيئية إلى صحراء.

وتابعت "الناس يقولون إن الفراشات يمكنها أن تطير فوق الجدار، ليس ذلك صحيحاً بالضرورة، قد لا تتمكن من الطيران فوق جدار أسمنتي من 5 أمتار".

إضافة لذلك سيؤدي عمل الجرافات إلى قطع الأشجار وقتل النبات الضروري للأنواع الحية الموجودة في المنطقة.

فالأشجار تحمل أعشاشا لأنواع كثيرة من الطيور، خصوصا في الربيع، وقد تخسر كثير من الحيوانات الثديية موطنها بسبب الأشغال، حسب جويرا.

وتظهر الخرائط أن الجدار سيقسم ملكيات الأراضي إلى شطرين، ومن غير المعروف بعد إن كانت السلطات الأمريكية تنوي وضع أبواب لينتقل أصحاب الأراضي عبرها من شطر إلى آخر من أراضيهم، ولذا قدّم المركز شكوى بداعي انتهاك الملكيات الخاصة، لكن لا يبدو أن الأمل كبير في أن يحقق ذلك نتيجة.

اقرأ أيضا:

تمديد تواجد القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك