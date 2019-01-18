ارتفاع أعداد الأطفال المنفصلين عن ذويهم على حدود المكسيك وأم

أخبار الآن| مسيكو - المكسيك - (أ.ف.ب)

كشفت مراجعة لمفتش حكومي أمريكي أن عدد الأطفال المهاجرين المنفصلين عن ذويهم على الحدود الأمريكية المكسيكية, يقدر بالآلاف وأكبر مما تم تسجيله من قبل.

وتشمل الأعداد فقط الأطفال المشمولين بحُكم محكمةٍ اتحاديّ صَدَر في يونيو, يُلزِم الحكومة بأن تُوَضِّحَ عدد الأطفال المنفصلين.



وقال التقرير إن "الأطفال الإضافيين تم فصلهم خلال موجة تدفق بدأت في عام 2017 وقبل أن تأمر المحكمة الحكومة بأن تحدد عدد الأطفال المنفصلين".

وصدر أمر المحكمة في أعقاب تطبيق سياسة جديدة في أبريل (نيسان) تلزم بسجن المهاجرين الكبار الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من أجل ملاحقتهم قضائيا. في غضون ذلك، تم احتجاز الأطفال بشكل منفصل بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وألغى الرئيس دونالد ترامب تلك السياسة في يونيو (حزيران) بعدما تسببت في موجة غضب على نطاق العالم.

وقال تقرير المفتش العام إن "عدد الأطفال في إطار نطاق أمر المحكمة قد تزايد بسبب أن بعض الأطفال الذين كان يعتقد في بادئ الأمر أنه لم يتم فصلهم، قد أعيد تصنيفهم فيما بعد بتعرضهم للفصل، بينما بعض الأطفال الذين تم تسجيلهم سابقاً بأنهم منفصلون، لم يتم فصلهم".

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