كارثة قد تهزّ العالم.. أجزاء من أوروبا ربما ستختفي!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة "ناسا" أنّ "الجليد ينحسر في أنتاركتيكا بمعدل 6 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبل 40 عاماً"، وهو الأمر الذي يحذر منه العلماء بقوة، إذ أكدوا أنّ "استمرار هذا الذوبان، سيؤدي إلى فيضانات تؤثر على ملايين الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، مع اختفاء بعض الأجزاء من الخارطة الأوروبية في غضون القرون القليلة المقبلة".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "مستويات البحر يمكن أن ترتفع بالأمتار مع تأثيرات كارثية في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا، لأن القارة الجليدية تذوب".

وفي هذا الإطار، قال الباحث في الدراسة البروفيسور إريك ريغنوت، عالم الأرض في جامعة كاليفورنيا: "بينما تستمر الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي بالتقلص، نتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر بالأمتار في القرون المقبلة".

وخسرت القارة القطبية الجنوبية بين عامي 1979 و1990، حوالى 36 مليار طن من كتلة الجليد سنوياً، أي ما يعادل 90 مليون طائرة بوينغ 747 محملة بالكامل. وفي الفترة بين عامي 2009 و2017، ازدادت وتيرة الذوبان بنحو 6 أضعاف، مع فقدان 228 مليار طن سنوياً. ومع ذلك، فإنّ زيادة سخونة المحيطات ستسرع انحسار الجليد، ما يعني أن مستويات البحار قد ترتفع بالأمتار خلال بضع مئات من السنين المقبلة.

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