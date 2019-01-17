ثوران بركان في جنوب اليابان ولا أوامر بالإخلاء

أخبار الآن | طوكيو- اليابان (رويترز)

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا ثار بجزيرة نائية في جنوب اليابان يوم الخميس لكن مستوى التحذير أقل من الدرجة التي تتطلب إخلاء المنطقة.

من جانبها، قالت وكالة كيودو للأنباء إن ثوران البركان سبب تدفقا بركانيا فتاتيا وهو تدفق لرماد وغازات شديدة الحرارة لكنها لم يصل إلى المناطق السكنية.

وأضافت هيئة الأرصاد اليابانية أن البركان بجزيرة كوتشينورابوجيما الواقعة على بعد ألف كيلومتر تقريبا جنوب غربي طوكيو ثار في الساعة0020 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت لقطات أذيعت على الهواء مباشرة تصاعد دخان أسود كثيف من البركان.

وكان الجبل نفسه شهد ثوران بركان عام 2015 نفث الرماد والدخان إلى ارتفاع بلغ آلاف الأمتار وأدى إلى تدفق فتاتي عنيف وصل إلى البحر. وتم إجلاء جميع سكان الجزيرة في ذلك الحين لكنهم عادوا في نهاية المطاف. ويعيش قرابة 100 شخص بها حاليا.

وفي اليابان 110 براكين نشطة وتراقب السلطات 47 منها باستمرار.

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