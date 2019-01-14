ارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة شحن في ايران

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

ارتفع عدد قتلى تحطمِ طائرةِ شحنٍ عسكريّة في إيران إلى 15 شخصا على خلفية انزلاقها عن مَدْرَجٍ واندلاع النيران فيها خلال هبوط اضطراري، وفق بيان للجيش .

إذ قال متحدث عسكري للتلفزيون الرسمي إن الطائرة كانت محملة باللحوم من بشكيك عاصمة قرغيزستان عندما تحطمت قرب طهران مضيفا أن مهندس الرحلة فقط نجا من الموت.

وقال المتحدث أمير تاجيخاني "كان على متن الطائرة 16 راكبا، 14 منهم عسكريون واثنان مدنيان. 15 استشهدوا" مضيفا أن "راكبا واحدا هو مهندس الرحلة أصيب بجروح ويعالج حاليا في المستشفى".

وتناثرت أجزاء من الطائرة المحطمة التي تحمل ألوان سلاح الجو الإيراني، فيما استقرت مقدمتها في جدار منزل على ما يبدو، وفق صور حصلت عليها وكالة فرانس برس.

ومن الحطام المتناثر على مسافة قريبة قطعة من جهاز الهبوط ومحرك نفاث متضرر.

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