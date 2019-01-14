البيت الأبيض طلب خيارات عسكرية ضد إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران

بعد قيام مجموعة من المتشددين المتحالفين مع طهران بإطلاق قذائف على المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تقع فيها السفارة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن الطلب الذي قدمه مجلس الأمن القومي أثار قلقاً عميقاً بين مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية.

استجاب البنتاغون للطلب، لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضاً إلى البيت الأبيض أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بشأنها، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إن قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعاً بحادث وقع في سبتمبر الماضي وشهد إطلاق ثلاث قذائف مورتر على المنطقة الدبلوماسية في بغداد. وسقطت القذائف في أرض فضاء ولم تسفر عن أي إصابات.

ولم يعلق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حين سأله صحفيون عن الخبر، ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.

كذلك لم يعلق المتحدث باسم البنتاغون أو المسؤولون بالبيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي على هذه الأنباء.

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