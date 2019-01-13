أمريكا.. موقع الكتروني يوقع مغتصباً بقبضة الشرطة بعد 20 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رجلاً يدعى كيفن كونثر، بحقه اتهامات بتنفيذ جرائم اغتصاب حصلت قبل 20 عاماً في تسعينيات القرن الماضي بمقاطعة أورانج، وذلك بعد أن تمّ الربط بين عينة من حمضه النووي وعينات عثر عليها في مسارح الجرائم، ومن بين الضحايا طفلة كان عمرها 9 سنوات حينها.

وخلال التحقيقات، قارن محققون في مكتب التحقيقات الاتحادي عينات من الحمض النووي تم جمعها من مسرحين للجريمة بتلك التي عثر عليها في المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الناس لمعرفة تسلسل أنسابهم. وعادة ما يستخدم مفتشو الشرطة هذه المواقع لتتبع شجرة العائلة والسعي لتحديد الأقارب بالدم الذين يتطابقون تقريباً مع بيانات المجرمين المشتبه فيهم.

وفي السياق، أعلنت كاري براون، المتحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة أورانج، إنّ "كيفن كونثر البالغ من العمر 53 عاماً، اعتقل يوم الخميس من منزله في جنوب كاليفورنيا للاشتباه فيه بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف واعتداء جنسي على أطفال".

ولفتت براون إلى أنّ "كونثر وشقيقه التوأم احتجزا يوم الخميس الماضي، قبل أن يحدد المحققون كونثر بوصفه المشتبه به، والإفراج عن أخيه".

إلى ذلك، فقد امتنعت براون عن تحديد اسم الموقع الإلكتروني الذي تم استخدامه أو أفراد الأسرة الذين قادت عينات حمضهم النووي إلى المشتبه فيه.

وفي العام الماضي، تم توقيف رجل شرطة سابق عمره 73 عاماً، بسبب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب التي ارتكبت في كاليفورنيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

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