الآن يمكنك شراء الحمض النووي للاعب شهير مع صلاحية 500 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

في ظاهرة غير مسبوقة طرح نادي أيك سولنا السويدي الحمض النووي الخاص بقائد الفريق المعتزل إريك يوهانسون للبيع لمن يرغب من الجماهير، لتكون هدية بمناسبة أعياد الميلاد.

واعتزل يوهانسون كرة القدم في شهر فبراير الماضي وهو في الـ38 من عمره، بسبب مشاكل في القلب.

وبات بإمكان الجمهور أن يحصل على الحمض النووي الذي يحتوي على جينات النجم السابق يوهانسون، بعد أن تم تحنيطها لمدة 500 عاما.

وطرحت للبيع 371 عينة من الحمض النووي لقائد أيك سولنا تمثل عدد المباريات التي خاضها مع الفريق مقابل 307 جنيهات إسترلينية أي ما يقارب 400 دولار للعينة ومرفق معها شارة القيادة التي كان يرتديها ومطبوع عليها صورته.

وعلق يوهانسون على خطوة بيع حمضه النووي قائلا: الحمض النووي المعروض للبيع لن يكون حاملا لكل جيناتي بنسبة 100%، بل 99% فقط لمنع سوء الاستخدام".

وانتقل جوهانسون من أيك سولنا إلى فريق الشباب ببايرن ميونيخ في 1997 وتدرج حتى وصل للفريق الأول للبافاري قبل أن يرحل عنه عام 2000.

وسبق أن لعب يوهانسون في صفوف بلاكبيرن لمدة 4 سنوات، وعامين في صفوف ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وكان مع أيك سولنا لمدة 11 عاما وفاز بـ3 بطولات.

مصدر الصور : بي بي سي

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