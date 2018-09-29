إشتباكات بين انفصاليين وشرطة كاتالونيا

أخبار الآن | كاتالونيا - إسبانيا (وكالات)‏

أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت عرض لللشرطة وتظاهرة ً انفصالية مضادة في برشلونة، مع قرب حلول الذكرى الأولى ل‏لاستفتاء عل إستقلال إقليم كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا.‏

ونشبت مناوشات بين مجموعتي المتظاهرين، فيما حذرت الشرطة الانفصاليين بعد محاولتهم تجاوز طوق أمني وإلقاء الدهان ومقذوفات باتجاه أفرادها.‏

وأثارت المسيرة التي ضمّت نحو ثلاثة آلاف رجل شرطة النشطاء الانفصاليين ‏الذين خرجوا بدورهم في تظاهرة مضادة شارك فيها نحو ستة آلاف شخص، ‏حسب تقديرات سلطات المدينة.‏

وقال الشرطي دانيال (31 عاما) المتحدر من جزر الباليار لوكالة فرانس برس ‏‏"بالطبع نريد ان ندعم زملاءنا الذين قاموا بواجبهم العام الماضي للدفاع عن ‏القانون".‏

وأضاف أنّ "المسيرة (هدفها) تأكيد حقوقنا ونحن نقوم بذلك في برشلونة لانها ‏مدينة اوروبية كبيرة ... لم نأت الى هنا للاستفزاز."‏

ويدعو عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني، اللذان تمولهما الحكومة ‏المركزية في مدريد، إلى جعل رواتبهما تتماشى مع الشرطة في اقليمي كاتالونيا ‏والباسك حيث يتلقى عناصر الشرطة مرتبا اضافيا.‏

ونظمت حكومة كاتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على ‏الاستقلال في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2017 -- رغم قرار قضائي بحظره ‏‏-- وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين بـ"نعم" ‏لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة. ‏

ثم صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 تشرين ‏الأول/أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض الحكم المباشر ‏عليه.‏

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