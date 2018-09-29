إشتباكات بين انفصاليين وشرطة كاتالونيا
أخبار الآن | كاتالونيا - إسبانيا (وكالات)
أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت عرض لللشرطة وتظاهرة ً انفصالية مضادة في برشلونة، مع قرب حلول الذكرى الأولى للاستفتاء عل إستقلال إقليم كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا.
ونشبت مناوشات بين مجموعتي المتظاهرين، فيما حذرت الشرطة الانفصاليين بعد محاولتهم تجاوز طوق أمني وإلقاء الدهان ومقذوفات باتجاه أفرادها.
وأثارت المسيرة التي ضمّت نحو ثلاثة آلاف رجل شرطة النشطاء الانفصاليين الذين خرجوا بدورهم في تظاهرة مضادة شارك فيها نحو ستة آلاف شخص، حسب تقديرات سلطات المدينة.
وقال الشرطي دانيال (31 عاما) المتحدر من جزر الباليار لوكالة فرانس برس "بالطبع نريد ان ندعم زملاءنا الذين قاموا بواجبهم العام الماضي للدفاع عن القانون".
وأضاف أنّ "المسيرة (هدفها) تأكيد حقوقنا ونحن نقوم بذلك في برشلونة لانها مدينة اوروبية كبيرة ... لم نأت الى هنا للاستفزاز."
ويدعو عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني، اللذان تمولهما الحكومة المركزية في مدريد، إلى جعل رواتبهما تتماشى مع الشرطة في اقليمي كاتالونيا والباسك حيث يتلقى عناصر الشرطة مرتبا اضافيا.
ونظمت حكومة كاتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2017 -- رغم قرار قضائي بحظره -- وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين بـ"نعم" لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة.
ثم صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه.
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