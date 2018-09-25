اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في لبنان

أخبار الآن | الهرمل - لبنان - (وكالات)

قُتل فرد من الجيش اللبناني وأصيب ستة آخرون بجروح إثر اشتباكات دارت بين الجيش ومطلوبين خلال عملية دهم نفذتها قوة عسكرية في الهرمل شمال شرقي لبنان.

وعلى إثرها استقدم الجيش تعزيزات، وعمل على مطاردة المطلوبين، فيما حَلقت طائرات مروحية في أجواء بعلبك الهرمل.

وتمكن الجيش من توقيف أحد المطلوبين، يرجَح أنه من تجار المخدرات، فيما فر آخرون باتجاه الجرود.

وأفادت معلومات أن دورية للجيش تعرضت لإطلاق نار في منطقة مرجحين في الهرمل، اثناء تنفيذها لمهمة أمنية للقبض على أحد المطلوبين.

وتطور الحادث إلى اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق النار ومداهمات أمنية.

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