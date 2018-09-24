ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت وزارة الصحة الليبية إن الاشتباكات في طرابلس على مدى شهر أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، دعت في بيان مشترك، مجلس الأمن للتدخل بهدف وقف العنف في طرابلس.

وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية المدنيين، والمناطق السكنية في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع الإنسانية بالعاصمة الليبية طرابلس، وفقا للبيان.

ودعت المنظمتان محكمة الجنايات الدولية، لفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة.

وتجّددت الاشتباكات في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي بإشراف الأمم المتحدة.

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