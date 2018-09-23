أزمة الكهرباء مستمرة في ليبيا

أخبار الآن | زليتن - ليبيا - (محمد عقوب)



تشهد العديد من المدن الليبية انقطاعا للتيار الكهربائي حيث وصل في بعض المناطق إلى 11 ساعة متواصلة، وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أنها اضطرت لطرح الأحمال بسبب فقدان أكثر من 700 ميغاوات من قدرتها الإنتاجية.



هذه الصورةُ المُتداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأطباء ليبيين يستكملون عملية جراحية على ضوء هواتفهم المحمولة بأحد المستشفيات الليبية.



انقطاع التيار الكهرباء بات هاجساً للمواطن في ليبيا، خاصةً مع الأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد .. المستشفياتُ والمرافق الحكومية، أحدُ أكبر المتضررين من استمرار انقطاع الكهرباء والذي يستمر لأكثر من 10 ساعات يومياً، ما يتسبب بأزمةٍ حقيقيّة تُهدد صحة وحياة المرضى بهذه المستشفيات.



أحد هذه المُستشفيات "مستشفى زليتن" يحدثنا منه الدكتور "... " عن أعطال تطال أجهزة الإنعاش بغرف العناية ومشاكل أخرى من جراء انقطاع التيار الكهربائي.

مقابل غياب الكهرباء لساعات طويلة بعد خروج شبكات التوليد بالمحطة عن الخدمة، تقع أعباء لا حدّ لها من العمل المتواصل على كاهل عمال ومهندسي الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، فصيانة محطات التوليد التي تضررت نتيجة الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي، تجري وبشكل متواصل طوال ساعات النهار.

أمام معاناة حقيقيّة تسببها أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن الليبية، يتساءل الكثير من المواطنين في ليبيا عن جدوى إيجاد حلول لهذه المعضلة، من قبل المسؤولين في ليبيا.



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