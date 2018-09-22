96 قتيلا منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

لقي 96 شخصا لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات نهاية أغسطس (آب) الماضي بطرابلس الليبية . الاشتباكات أسفرت عن جرِح 444 شخصاً، جروح 138 منهم بسيطة، فيما وُصِفت جروح 306 منهم بالخطيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الاشتباكات أودت بحياة 11 شخصاً أمس الخميس، منهم 5 مدنيين، و3 عسكريين، و3 من العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وإصابة 33 شخصا وفُقدان شخص.

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وأشارت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيس بوك إلى إجلاء 123 عائلة من مناطق الاشتباك، وإغاثة 264 عائلة أخرى. وبدأت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في 26 أغسطس (آب) الماضي ودارت لنحو 9 أيام قبل أن تتوقف على إثر التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم التوقيع عليه في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

مصدر الصورة: Getty - Gamma-Rapho

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