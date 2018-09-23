منظمات ليبية تدعو المجتمع الدولي للتدخل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، في بيان مشترك، مجلس الأمن للتدخل بهدف وقف العنف في طرابلس.

وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لحماية المدنيين، والمناطق السكنية في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار وتطورات الأوضاع الإنسانية بالعاصمة الليبية طرابلس، وفقا للبيان.

ودعت المنظمتان محكمة الجنايات الدولية، لفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة.

وتجّددت الاشتباكات في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به الأطراف المتنازعة مطلع الشهر الحالي بإشراف الأمم المتحدة.

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